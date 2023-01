Défense : Le député Frantz Gumbs soutient le projet de loi France-Pays-Bas

Ce 25 janvier à l’Assemblée Nationale, Frantz Gumbs, député MODEM de la 1ère circonscription de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, est intervenu dans le cadre de la discussion du projet de loi visant à autoriser l’approbation de l’accord franco-néerlandais signé le 25 juin 2021, qui porte sur la coopération en matière de défense et sur le statut des forces des deux pays dans leurs territoires caribéens et sud-américain.

En guise d’introduction, le député a déclaré : « Permettez-moi de vous inviter à un petit voyage dans le temps et dans l’espace. Le 28 novembre 1839, à Philipsburg, partie hollandaise de Saint-Martin d’où je suis, une convention franco-hollandaise est signée. Cette convention fait référence au traité de partage de cette île qui a été signé le 23 mars 1648 au nom du Roi de France et du Prince d’Orange et état de Hollande comme ce pays s’appelait à ce moment-là. Ce traité de partage organisait en même temps le concept de ressources communes aux deux parties et de libre circulation des personnes et des biens, une sorte de préfiguration de l’Union Européenne d’aujourd’hui ». Ayant ensuite décrit la relation « en bonne intelligence » de 350 ans des deux pays, le député a souligné que l’accord de coopération concerné s’inscrit dans la continuité de cette longue tradition. « Jusqu’à présent les forces armées françaises et néerlandaises menaient des exercices communs dans les territoires caribéens et sud-américain sans cadre juridique pérenne, cette région du monde étant exclue de la convention de l’OTAN régissant l’échange de personnel entre alliés ». En effet, seuls les territoires européens étant concernés par ladite convention, le cadre juridique de la relation bilatérale de défense entre la France et les Pays-Bas se devait d’être renforcé, des démarches ont donc été initiées en vue de conclure un accord applicable dans la Caraïbe. Le député a ajouté lors de son allocution : « Je crois nécessaire ici d’indiquer l’importance qu’il y a à prendre en considération les populations locales à travers leurs représentants afin d’éviter toute ambiguïté quant aux raisons d’une présence de militaires de passage sur une de nos îles ». Pour l’homme politique, l’accord examiné à l’Assemblée Nationale ce 25 janvier porte une importance notable sur l’interdépendance évidente des territoires et îles de la Caraïbe, ainsi que la nécessité d’une coopération en cas de crise ou de catastrophe naturelle. Le groupe porté par Frantz Gumbs salue également l’ouverture du dialogue vers l’aboutissement d’un accord cadre défense en 2024, principe réaffirmé lors de la visite en France du Premier Ministre Néerlandais en 2022. _Vx

