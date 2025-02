DÉCLARATION DU PRÉSIDENT MUSSINGTON / Préfecture de plein exercice : Nomination du préfet Cyrille Le Vély et du secrétaire général Fabrice Thibier

« Je souhaite au nouveau préfet de plein exercice des collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, monsieur Cyrille LE VELY, ainsi qu’à son secrétaire général monsieur Fabrice Thibier, la bienvenue sur le territoire de notre collectivité d’outre-mer.

C’est un plaisir non dissimulé que d’accueillir le premier préfet de plein exercice de l’histoire de notre collectivité. Nous avons longtemps œuvré auprès des instances gouvernementales successives pour obtenir un préfet de plein exercice et permettre à Saint-Martin et Saint-Barthélemy de gérer directement avec le national les affaires qui les concernent.

J’ai porté ce dossier à bras le corps avec mes collègues Parlementaires, dès notre arrivée à la tête de la Collectivité en avril 2022, notamment auprès de l’ancien ministre de l’Intérieur et de l’outre-mer, monsieur Gérald DARMANIN, qui a entendu notre demande et s’est déplacé dans nos îles, en juin 2023, pour notamment s’imprégner des enjeux.

Nous avions déjà une Préfecture de plein exercice et le Décret du 9 janvier 2025 vient donner au nouveau préfet de plein exercice la latitude nécessaire pour servir nos deux territoires ultramarins en toute autonomie. C’est une avancée considérable pour les îles du Nord dont la marge de manœuvre est, de fait, renforcée.

J’en profite également pour souhaiter la bienvenue au nouveau secrétaire général de la préfecture de St Martin/St Barthélemy, monsieur Fabrice THIBIER, avec qui nous aurons également plaisir à travailler.

De nombreux dossiers conjoints nous attendent, certains particulièrement sensibles et urgents, qui réclament notre plus grande attention et une réflexion collective au service de la tranquillité publique et du développement serein de notre île »

Louis MUSSINGTON

