Décès de Gilbert Bertaux : Les condoléances de la Ligue de Football de Saint-Martin

« Le Président et les membres du conseil de la Ligue de Football de Saint-Martin sont très attristés par le décès de M. Gilbert Bertaux alias « Souki ». M. Gilbert Bertaux était un ancien joueur de la sélection dont on se souviendra pour sa motivation à porter avec fierté les couleurs de Saint-Martin. Nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches. Que son âme repose dans la paix éternelle. »

