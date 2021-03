Début aujourd’hui de la 32ème édition de la semaine de la presse et des médias à l’Ecole

Du lundi 22 au samedi 27 mars, la 32ème édition de la semaine de la presse et des médias à l’École se veut être un temps fort dans le monde de l’éducation à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin !

Innovante, instructive et fédératrice, la semaine nationale de la presse et des médias à l’École a d’ores et déjà mobilisé tous les professionnels du monde médiatique dans le milieu scolaire. Les acteurs de la presse écrite et de la presse audio-visuelle locale ont accepté un partenariat hors du commun avec l’éducation nationale et sillonnent écoles, collèges et lycées depuis le mois de février.

Initier à l’écriture journalistique, ouvrir ses espaces professionnels, former à la prise de parole et/ou de vue, présenter son parcours professionnel et son métier mais aussi créer des émissions radiophoniques et télévisuelles sont tout autant d’axes favorisant des approches pédagogiques animées par des spécialistes d’un univers de la communication où responsabilité et citoyenneté riment avec connaissances.

« S’informer pour mieux comprendre le monde », la thématique retenue cette année, est suffisamment large et attractive pour atteindre un objectif général tel que « Connaître le fonctionnement du monde médiatique et les processus de construction de l’information pour s’informer de façon responsable et critique ». Mais, nos partenaires ont décidé d’aller encore plus loin ! Si les élèves sont trop fréquemment des « journalistes » ou « reporters » sans formation, s’adonnant à la propagation de nouvelles ou d’images souvent dévastatrices ou alimentant des fake news, ils souhaitent ardemment susciter des vocations et vont étendre le partenariat au-delà de la semaine dédiée à la presse et aux médias à l’École. Les enseignants et professeurs documentalistes se sont fortement engagés donnant à leurs élèves l’opportunité de s’investir dans des rôles contextualisés : débats télévisés, émissions en direct ou préenregistrées, concours de jingles, interviews, présentation de flash infos, écriture d’articles sur des sujets divers et dans des langues variées, participation au bouclage d’un journal, réalisation d’un magazine digital… Petits comme grands vont inonder les ondes, les écrans et les colonnes de journaux !

Le Pélican, Soualiga Post, 97150, Fax Info, The Herald, St Martin’s Week, Guadeloupe la 1ère, Youth Radio, SOS Radio, Radio Saint-Martin, la Radio Scolaire SXM et IO TV sont tous des partenaires de l’éducation nationale bien décidés à laisser une empreinte non seulement technique mais aussi et surtout déontologique. Une fois n’est pas coutume ! Réunis autour d’une même table, non pour réaliser une conférence de presse, mais pour s’engager collectivement pour une cause éducative, ils n’ont pas manqué de souligner la pertinence d’un tel partenariat qui instille une autre dimension à leurs professions respectives. Au nom de l’éducation nationale, le vice-recteur ne manquera pas de les remercier à son tour.

En attendant, ne manquez pas cette semaine de la presse et des médias à l’École, apothéose d’un travail collaboratif, ambitieux et constructif et endossez le rôle d’auditeurs, de téléspectateurs ou de lecteurs (merci à Evelyne FLEMING, chargée de mission auprès du vice-recteur de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin)