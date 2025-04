DANSE : Saint-Martin en mode caliente avec le DP Salsa Festival

Du 17 au 20 avril, l’île vibrera au rythme de la 7e édition du DP Salsa Festival, événement phare des danses latines dans la Caraïbe. Porté par Valérie Boucaut et Davy Pivert de l’association DP Dance Salsa, ce festival s’impose comme un rendez-vous culturel et festif incontournable.

Durant quatre jours, les sons de la salsa, bachata et autres rythmes caribéens berceront le territoire. Le Sonesta Maho Beach Resort & Casino servira d’écrin à une programmation riche, réunissant des danseurs et chorégraphes de renom comme Evelyn & Juan Carlos, Terry & Cécile (SalsAlianza), Marco Ferrigno (Ansima Ballet), Jorge Luis Fernandez, et Jacopo & Linda.

Le festival débutera par une pré-party explosive, avant de faire place à plus de 15 heures de workshops animés par les artistes invités, accessibles à tous les niveaux, des soirées endiablées avec shows spectaculaires et la célèbre Pool Party du dimanche, véritable moment de partage et de détente avant la grande soirée de clôture.

Plus qu’un festival, le DP Salsa Festival est un carrefour de cultures, une vitrine de talents, et une invitation à faire de Saint-Martin la capitale caribéenne de la salsa. _Vx

Infos & réservations : https://www.dpsalsa.com

Points de vente billetterie : Multichange à Hope Estate et Levi’s à Marigot

