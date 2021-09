Daniel Gibbs rencontre les chefs d’établissement du second degré

Le Président de la Collectivité de Saint-Martin Daniel Gibbs a rencontré les chefs d’établissements du second degré. Un temps d’échange et de partage autour de sujets d’actualité mais également celui pour la collectivité de Saint-Martin de communiquer sur les projets et travaux menés de concert avec l’Education Nationale en faveur de l’apprentissage de la jeunesse.

À l’invitation du vice-recteur Michel Sanz, le président Daniel Gibbs a eu le plaisir de rencontrer, le mardi 31 août dernier, les chefs d’établissement du second degré, pour certains nouvellement en poste à Saint-Martin. Une occasion pour le président de la collectivité de souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus et d’évoquer ensemble les priorités de cette rentrée scolaire retardée par la crise sanitaire, ainsi que les réalisations et les projets menés conjointement avec l’Education nationale au service des élèves de Saint-Martin. Le président de la Collectivité a pris le temps de présenter le territoire et ses spécificités ainsi que le potentiel et les richesses culturelles et linguistiques de notre île, non sans évoquer les difficultés structurelles auxquelles le territoire fait face depuis plusieurs années. Le travail conduit en partenariat avec les chefs d’établissement et les services de l’Education Nationale donne lieu à des avancées concrètes en faveur de la jeunesse locale, parmi lesquelles il convient de citer la création de nouvelles filières d’apprentissage (les métiers de la sécurité ou la filière espaces verts), l’ouverture de trois BTS, la création de classes en horaires aménagés pour l’apprentissage de la musique, d’une nouvelle classe SEGPA au collège de quartier d’Orléans ou encore l’ouverture des classes bilingues qui ont valeur d’exemple depuis plusieurs années.

500 000 euros de travaux

« Beaucoup reste à faire et mes équipes sont pleinement mobilisées et à votre écoute », a indiqué le président Gibbs. La Collectivité a engagé 500 000 euros de travaux supplémentaires dans les établissements scolaires, essentiellement de la plomberie, de l’électricité et de la peinture. Ces travaux ont été en partie réalisés pendant les grandes vacances et se poursuivront hors temps scolaire, pendant les vacances de la Toussaint.

La Collectivité de Saint-Martin, sous l’égide de la 3ème vice-présidente en charge de l’éducation, madame Sofia Carti-Codrington et ses équipes dirigées par le DGA Jocelyn Elouin, souhaite s’inscrire dans une démarche de concertation régulière, afin de répondre aux attentes des chefs d’établissement et du corps enseignant dans son ensemble et de servir au mieux l’apprentissage des élèves Saint-Martinois.