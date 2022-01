Daniel Gibbs ne s’est toujours pas déclaré à sa propre succession

A neuf semaines des élections territoriales*, Daniel Gibbs ne s’est toujours pas déclaré candidat à sa propre succession. Si très souvent les présidents sortants tardent à s’exprimer, pour ce qui concerne le président de la COM de Saint-Martin, un autre paramètre est à considérer, celui de son procès. Lundi et mardi prochains il sera en effet jugé dans le cadre d’affaires de marchés publics ; des faits pour lesquels il risque d’être rendu inéligible.

A la question, «attendez-vous ainsi le jugement pour vous prononcer sur votre candidature ? », Daniel Gibbs a répondu : «ma priorité aujourd’hui est de terminer mon mandat et de continuer à me concentrer sur ce pourquoi je me suis engagé.» Lors d’une rencontre avec les médias en début de semaine, le leader de la majorité s’est toutefois épanché.

«Je ne vais pas répéter mes erreurs», a-t-il lâché. Erreurs de casting en 2017 ? Daniel Gibbs n’a pas souhaité préciser. «Je préfère les [erreurs] garder pour moi », a-t-il dit tout en rappelant qu’il attachait une importance à « la fidélité ». Autrement dit, il n’apprécie pas que six des membres de sa team l’aient récemment quittée.

En choisissant ses colistiers il y a cinq ans, le leader de l’Union pour la démocratie (UD) estime s’est «s’être fié à ses intuitions, à ses convictions personnelles». «Je fais des choix en fonction de mes certitudes», affirme-t-il. Et d’ajouter : «j’ai été trop souvent gentil et cela s’est retourné contre moi.»

S’il n’a pas confirmé sa candidature, Daniel Gibbs ne l’a pas non plus infirmée. «Je vais prendre le temps de la réflexion… Et comme disait mon grand-père, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. »

* Le premier tour aura lieu le 20 mars et le second le 27. (soualigapost.com)