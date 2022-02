Daniel Gibbs, candidat, «a une mission à terminer»

«Je ne viens que quand j’ai un message à délivrer» et samedi dernier, Daniel Gibbs en avait un. A cinq semaines des élections territoriales, le président sortant a annoncé officiellement aux sympathisants de l’Union pour la démocratie (UD) qu’il briguait un second mandat.

Daniel Gibbs est candidat à sa succession car il «a une mission à terminer», celle que les électeurs lui ont donnée en 2017 et qui «a subi tous les aléas que vous connaissez». «Il n’y a pas un fauteuil à occuper, il y a un travail à faire. Il y un travail exigeant, titanesque et assidu déjà mené depuis cinq ans et ma responsabilité est de le poursuivre pour les cinq années à venir», convient-il.

Cependant, le leader de la Team Gibbs n’entend pas le poursuivre avec les mêmes. De la Team 2017, seules quatre femmes Pascale Alix-Laborde, Annette Philips, Marie-Dominique Ramphort, Yolande Sylvestre et deux hommes, Ambroise Lake et Denis Lake, ont décidé de poursuivre leur engagement à ses côtés. Daniel Gibbs a donc recruté et a été rejoint par Carla Brander, Sunita Mittal, Mélissa Nicolas, Abigail Pavot, Olivia Peramin, Lyne Taylor, Levy Tony, Gwen Williams, Philippe Arrendell, Warren Azema, Gilles Beaupère, Alain Gros-Desormeaux, Sully Jacob, Denis Lake, Stevenson Miller, Philippe Philidor, Daniel Richardson et Olivier Walwyn*. (soualigapost.com)

* Les noms sont cités par ordre alphabétique et non pas position sur la liste.

