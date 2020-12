« Dafy Swing », la plus ancienne crèche à Saint-Martin fête Noël avec les enfants !

Comme partout, Noel est une fête familiale et conviviale aux Antilles. On y associe les bons repas, la belle décoration et les lumières. A cette occasion, la crèche « Dafy Swing » a confectionné un sapin de Noel spécial et original avec des tirages de photos. Elles ont été prises à la crèche, travaillées et éditées sur place. L’objectif étant de célébrer les 35 ans d’existence de la crèche Dafy Swing, la plus ancienne crèche à Saint-Martin.

L’ensemble du personnel encadrant et les enfants souhaitent remercier deux personnes qui font briller cette étoile : Mme Freedom Ernestine âgée de 95 ans et sa fille Freedom Cherryl (la Responsable administrative) pour leur passion et dévouement pour tous les enfants de Saint-Martin. Nous souhaitons également remercier tous les parents pour leur participation.

Ce sapin a été réalisé à partir d’un montage de photos de Noël avec la participation du personnel, de tous les enfants, et de la Direction. « Aujourd’hui nous fêterons tous ensemble un « Noël kréole typique des Antilles » autour de notre sapin », souligne l’équipe de la crèche.

Mme Lucette Peter (Directrice, Educatrice de jeunes enfants) et Mme Marion Bazile (Infirmière) profitent de l’occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année 2021 ! _AF