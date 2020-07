Cyclisme : La saison 2020-2021 du Vélo-Club de Sandy-Ground lancée en grande pompe !

La présentation officielle des maillots du Vélo-Club de Sandy-Ground (VCSG) s’est déroulée dimanche dernier chez Clément Van-Heyningen dans une belle ambiance familiale mais aussi sportive. La saison 2020-2021 s’annonce sous les meilleurs auspices !

Une belle photo de famille ! En présence de la 1ère vice-présidente de la Collectivité, Valérie Damaseau, des membres du club, supporters et partenaires a été dévoilé le maillot aux couleurs du VCSG.

L’occasion pour le président, David Francillette de saluer le travail de celles et ceux qui ont œuvré à l’élaboration de ce nouveau maillot.

A n’en pas douter que les jeunes champions du VCSG et les plus confirmés auront à cœur de porter haut et fort les couleurs de leur club préféré ! « Félicitations au Président, David Francillette et son équipe pour ce bel événement », a souligné Valérie Damaseau avant de rajouter « la Collectivité tient à souligner votre dévouement ainsi que votre implication malgré le contexte difficile auquel nous faisons face. Bravo à vous tous ! »