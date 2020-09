Cyclisme : Kenny Carty vainqueur du Grand Prix Rosan Hery en Guadeloupe

Après plusieurs mois d’arrêt sans compétition et très peu d’entraînement dû au confinement, le sociétaire de l’Association Sportive de Marigot (ASM), Kenny CARTY a participé à sa première course en Guadeloupe le dimanche 13 septembre dernier au Grand Prix Rosan HERY.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la course réservée aux cadets s’est très bien déroulée pour le jeune champion saint-martinois. En effet, au terme d’une course bien maîtrisée et d’un sprint royal, Kenny Carty a mis tout le monde d’accord sur la ligne d’arrivée.

Félicitations à lui et aussi à ses deux entraîneurs.

Le club profite de l’occasion pour remercier ses fidèles partenaires: Erick Ambulance, Mad Designs et Sound Masters, sans oublier la Collectivité de Saint Martin. _AF