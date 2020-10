Cyclisme : Changement de braquet pour le jeune champion saint-martinois, Kenny Carty en partance pour Toulouse !

Agé de 16 ans, le jeune et talentueux espoir cycliste de l’Association Sportive de Marigot, Kenny Carty a décidé de poursuivre ses études à Toulouse (1ère Bac Pro au lycée Joseph Gallieni), tout en intégrant en parallèle une structure de haut niveau dédiée à former les champions de demain. Oui Kenny Carty change de braquet !

Kenny Carty fait partie de cette jeunesse talentueuse et prometteuse. Son palmarès parle déjà de lui-même avec de nombreuses victoires obtenues dans les catégories jeunes en Guadeloupe, Martinique et à Saint-Martin.

Passionné comme jamais de vélo, Kenny va poursuivre ses études à Toulouse (1ère Bac Pro au lycée Joseph Gallieni), tout en suivant en parallèle une formation de coureur cycliste de haut niveau au sein de la section de l’école de la performance « Culture Vélo Racing Team Look U19 »

La Collectivité a donc décidé de l’accompagner dans son projet. Le Conseil exécutif a voté le 14 octobre dernier, une aide financière de 5500€ pour lui permettre de réaliser son rêve.

Le budget global de son projet s’élève à 5880€ pour l’année scolaire en cours, la Collectivité a donc décidé de financer la quasi-totalité de sa demande.

Grâce à ces fonds, Kenny pourra payer ses frais d’hébergement, de restauration et de transport pour l’année scolaire en cours.

La Collectivité remercie l’Association Sportive de Marigot et ses représentants, le Comité Territorial de Cyclisme de Saint-Martin représenté par son trésorier, Rémy Williams, ainsi que le professeur de Mécanique, Eric Hélan qui est à l’origine du départ de Kenny dans le grand bain.

Le Président Daniel Gibbs, la vice-présidente, Valérie Damaseau et Jean-Raymond Benjamin saluent la volonté de Kenny Carty et lui souhaitent de réussir dans son nouveau défi. Le parcours de Kenny en Métropole sera suivi par le service des Sports avec Monsieur Palvair et Wendy Gumbs.

Le plus dur commence pour Kenny Carty qui passera en catégorie junior la saison prochaine. Le vélo, c’est beaucoup de sacrifices pour bien figurer avec les élites. Cela étant, quand on veut devenir professionnel et participer au championnat du Monde, on est prêt à déplacer des montagnes. N’est-ce pas Kenny ? _AF