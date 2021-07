Cyclisme / 4ème édition du Grand Prix des Anciens Coureurs de Sandy-Ground : un grand succès populaire !

A L’initiative du Vélo-Club de Sandy-Ground s’est déroulée le dimanche 4 juillet dernier, la 4ème édition du Grand Prix des Anciens Coureurs de Sandy-Ground qui a réuni toujours autant de passionnés de vélo, tout âge confondu !

L’équipe organisatrice tient à remercier tout particulièrement les nombreuses personnes qui ont œuvré au bon déroulement de cette épreuve très prisée des passionnés de cyclisme : les signaleurs, les motards, les commissaires, les supporters et les différentes équipes présentes.

Sans oublier les sponsors: Sky is the Limit, Chez Coco, Quality food, Enzo pizza, Sandy’s Too, KFC, Crédit Mutuel, DP, Delta Petroleum, La Laverie Mer’Denise, Landry, Lets, Work 7, The Bridge, TSP et Tri sport. _AF

Classements par catégories :

Pré-licencié Fille :

1ère Blaydisha Carty VCSG

2e Erika Félix VCSG

Pré-licencié Garçon :

1er Eumel Fleming ASM

2e Jolan Athanaze Baillet ASM

3e Lewis Denon Lowell ASCB

Poussine :

1ère Cymphonique Bellechasse VCSG

2e Reyzaïna Gervais VCSG

3e Ava Charles

Poussin :

1er Clémenceau Gumbs ASM

2e Reithan Artsen VCSG

3e Jirom Coutou VCSG

4 e David Flamme Maxy

Pupille Fille :

1ère Romeira Piper ASM

2e Reyssiah Sinvilcaro ASM

Pupille Garçon :

1er Kélan Edwards Lewest VCSG

2e Lance Hunt Parotte ACVPB

3e Wilmy Guillaumette VCSG

4e Dorion Davis Carty ASM

5e Djamely Ebring ASM

6e Ralph Cruz Lantigua VCSG

7e Steve Fredimon VCSG

Benjamine :

1ère Adrianna Browm

Benjamin :

1er Alfred Artsen VCSG

2e Ashtan Benitez ACVPB

3e Yael Petit Fredon ASM

4e Joseph Webster SCLA

5e Davinio Carti VCSG

6e Mike Promeneur ASCB

7e Yadiel Garcia Sanchez VCSG

Minime Fille :

1ère Elisa Denon ASCB

2e Adrianna Baguidy VCSG

Minime Garçon :

1er Jahiem Kennedy Hodge VCSG

2e Edgar Brools Mercedes VCSG

3e Phil Louis Isidor ASM

4e D’Andrey Burgan VCSG

5e Kendjy Gervais VCSG

6e Kisean Georges ASM

7e Widner Guillaumette VCSG

Cadette :

1ère Marian Mingau

Cadet :

1er Sahkim Carty VCSG

2e Rolandio Lake Rogers VCSG

3e Alexandre Brooks Augustin VCSG

4e Andy Guibreteau SXMCF

5e Adonijah Leblanc VCSG

6e Daniel Victor SCCA

Junior :

1er Yerlin Garcia Sanchez VCSG

Master A :

1er Merk Maidwell Mo. Trouble

2e Otis Paines VCSG

3e Karl Spyker CHAIN

4e Patricio Carty VCSG

5e Georges Farrell IND

6e Cédric Aranso

Novice :

1er Félix Fabion VCSG

2e Edouard Bellechasse VCSG

3e Alain Garnier VCSG

Master B :

1er Eric Hélan ASM

2e Louis Lake ASCESM

3e Freddy Maccow ASM

4e Ralph Bredi CHAIN

5e Roméo Lake VCSG

Féminine :

1ère Mary Erato P CAVE

2e Caroline Delplanque SXM TRI ACA

3e Susan Ascione TIGERS

4e Murielle Lancien SXM TRI ACA