CULTURE : Une nouvelle randonnée culturelle organisée par l’Association ZEPIN le 30 octobre

L’Association Culturelle et Sportive ZEPIN réalise sa randonnée culturelle guidée le dimanche 30 octobre 2022. Celle-ci aura lieu sur Grand-Case et est ouverte à tout public, une inscription est toutefois obligatoire.

Cela permettra aux petits et grands de découvrir la flore et la faune de Saint Martin, de visiter aussi une ferme pédagogique et de terminer après l’effort par un petit déjeuner traditionnel d’antan.

