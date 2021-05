Culture : Un film exclusif pour valoriser la 6ème édition de l’Art en Fête !

La Collectivité et sa direction de la Culture préparent la diffusion d’un film de 55 minutes, en partenariat avec les services de l’Education nationale, valorisant les créations des jeunes élèves et de leurs enseignants, dans le cadre de la manifestation nationale L’Art en Fête 2021 sur le thème de l’Afrique.

Ce film, réalisé par la chaîne locale IOTV, sera présenté au public à partir du 7 juin prochain.

Les dates des différentes diffusions seront communiquées prochainement.

En attendant, voici quelques clichés des créations exclusives des élèves et leurs professeurs, exposées au Lycée Professionnel des Iles du Nord et inaugurées le lundi 17 mai dernier par le président de la Collectivité, Daniel Gibbs et le vice-recteur, chef de service de l’Education Nationale de Saint-Martin et Saint-Barth, Michel Sanz.