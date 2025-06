CULTURE / Spéciale Kids de The Nomads: Open Mic ce vendredi

Un vent de créativité souffle sur la Médiathèque de Concordia ce vendredi 6 juin avec une soirée placée sous le signe de l’énergie et de la spontanéité. De 18h à 20h, la scène sera entièrement réservée aux enfants, dans le cadre de l’événement “The Nomads: Kids Edition Open Mic – Unleash the Fun!”, une édition spéciale imaginée pour mettre en lumière les jeunes talents de Saint-Martin.

Portée par l’enthousiasme d’une jeunesse pleine d’audace, cette scène ouverte promet un florilège d’expressions artistiques où la poésie, la danse et la musique se mêleront avec fraîcheur et authenticité. L’événement, organisé à l’initiative de Coffee & Soda Biscuits et de ses partenaires locaux, offrira un espace libre où les enfants pourront s’exprimer sans pression, accompagnés par le soutien bienveillant du public.

Aux commandes de la soirée, Ricky the Fox guidera le public à travers les différentes performances, promettant sourires, rires et émotions. Un artiste invité viendra également ponctuer la soirée de son talent, apportant une touche de magie supplémentaire à ce moment hors du temps.

Gratuit et ouverts à tous, l’événement se veut aussi un appel à la communauté : parents, proches et curieux sont invités à venir encourager les jeunes participants. En plein cœur de Concordia, la Médiathèque se transformera, l’espace d’une soirée, en scène de partage, d’expression libre et de fierté collective. _Vx

Infos : 0690477283 – coffee.sodabiscuits@gmail.com