CULTURE – SANTÉ / Living Museum : Une soirée musicale immersive et gratuite

Le Living Museum ouvre ses portes à tous les amateurs de musique pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe du partage et de la découverte. Ce jeudi 13 mars à 18h, le duo Delphine et Amin, alliant la douceur de la voix et la chaleur de la guitare, offrira un concert unique, mêlant reprises et compositions originales.

L’entrée est libre, permettant à chacun de profiter pleinement de cette expérience musicale immersive. En plus du concert, cette soirée sera l’occasion de découvrir différents instruments et d’explorer leurs sonorités. Que l’on soit musicien confirmé ou simple curieux, ce moment promet d’être enrichissant et interactif.

Saviez-vous que la musique a de nombreux bienfaits ? Elle améliore l’humeur, réduit le stress et booste la concentration ainsi que l’enthousiasme. C’est cette énergie positive que Musicamin et le Living Museum souhaitent partager à travers cet événement convivial.

Situé au 38 rue Caraïbes, à Hope Estate, le Living Museum est un lieu unique dédié à la culture et aux arts. Ce jeudi à 18h, il se transformera en un espace de rencontre et d’échange où la musique résonnera au rythme des émotions. Venez nombreux pour une soirée inoubliable où la passion de la musique se mêle à la découverte et au plaisir d’être ensemble. _Vx

