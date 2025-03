CULTURE – SANTÉ / Carton plein pour la danse thérapie : un moment de lâcher-prise

Samedi dernier, le Living Museum porté par l’association Art For Science a accueilli une quarantaine de personnes pour une séance de danse thérapie basée sur l’expression primitive.

Guidés par Soline, les participants ont exploré leurs émotions à travers le mouvement, dans une expérience immersive où le tambour intérieur, symbolisant le battement du cœur, a rencontré le tambour extérieur.

Le premier geste de cette expression primitive fut le bond. Un mouvement ancestral, acte symbolique de l’éveil de l’humanité, où chacun puise l’énergie de la terre, de l’horizon et du ciel. La séance a permis à tous de ressentir la force de leur corps en mouvement et d’explorer l’ancrage et la libération émotionnelle. Petits et grands, issus de tous horizons, ont laissé libre cours à leur expression corporelle pendant plus de deux heures, dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Nouveau rendez-vous musical demain à 10h

Face à ce succès, le Living Museum, situé au 38 rue Caraïbes, à Hope Estate (en face de Tout à louer), donne déjà rendez-vous pour un autre moment musical ce samedi 29 mars à 10h. Cette fois-ci, c’est Agathe qui prendra le relais pour une rencontre sensorielle et rythmée. La musique et le chant, reconnus pour leurs nombreux bienfaits tels que la confiance en soi, l’amélioration des facultés cognitives et le boost du moral, promet une nouvelle expérience enrichissante pour tous. L’entrée est libre et gratuite. Il suffit de franchir la porte du Living Museum pour explorer sa voie et peut-être, sa voix. Un nouveau rendez-vous plein d’émotions et de partage à ne pas manquer ! _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter