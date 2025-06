CULTURE / Quand la danse raconte la vie : l’odyssée sensorielle de “Time Lapse”

Il est des spectacles qui bouleversent, non pas parce qu’ils racontent une histoire, mais parce qu’ils vous laissent la vivre, intensément, dans chaque fibre du corps. “Time Lapse”, la nouvelle création de la compagnie Ö and Co, emmenée par la chorégraphe Peggy Oulerich, appartient à cette rare catégorie.

Pendant trois représentations à guichets fermés, les murs du théâtre de la Chapelle ont disparu. Il ne restait que le souffle du temps, l’empreinte des émotions, et ce battement collectif du cœur des spectateurs, emportés dans un tourbillon de beauté, d’humanité et de vérité. Time Lapse n’a pas seulement conquis son public. Il l’a transformé.

Pensé en 22 tableaux, “Time Lapse” ouvre sur une image forte : Peggy Oulerich, de dos, sablier en main, immobile, tandis que les danseuses envahissent la salle sur un remix électrisant de Michael Jackson. Elles surgissent entre les rangées, se positionnent sur les marches du théâtre et dansent comme si c’était la dernière fois. Une explosion d’euphorie traverse la salle lorsque Peggy esquisse les premiers gestes d’une chorégraphie aussitôt reprise par un public en osmose.

L’immersion est immédiate, le ton est donné. Ce sera 1h20 de fièvre créative, d’émerveillement et de frissons.

Porté par plus d’une quarantaine de danseuses de tous âges, le spectacle épouse les cycles de la vie et du temps. Entre insouciance et maturité, Peggy Oulerich déconstruit les codes de la société, tisse les générations, et révèle, tableau après tableau, une œuvre intense, intime, rendue authentique par les aspérités de l’art vivant et les aléas de la vie. Certaines scènes, comme celle du miroir entre l’enfance et l’âge adulte, bouleversent par leur puissance symbolique. On dit que le diable se cache dans les détails, mais dans “Time Lapse”, c’est le génie qui s’y loge : chaque geste, chaque regard, chaque respiration transpire l’intelligence chorégraphique et l’émotion brute.

Dans cette oeuvre qui embrasse pleinement le cap de la cinquantaine, la chorégraphe affirme sa vision avec une maturité nouvelle.

Elle ose les boucles musicales, quitte à perturber l’audience. Elle crée des espaces de liberté pour ses danseuses, les pousse à sublimer leur créativité, et cela se ressent. Sur scène, c’est de la vie pure. Une claque. Une caresse. Une claque. Une caresse.

Final en apothéose, comme un écho au début, avec le public debout, dansant à l’unisson avec Peggy, sa troupe, et les Apatrides d’Audrey Duputié, venus renforcer une salle déjà électrisée. Comme une boucle. Et si “Time Lapse” est né d’un besoin de se poser, de faire le point sur le passé pour mieux envisager l’avenir, il a su, l’espace d’un instant, suspendre le temps. _Vx