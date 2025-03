CULTURE : Proverbes et dictons illustrés de Saint-Martin

Robert Romney revient dans son île natale pour présenter son dernier ouvrage, Illustrated Proverbs, un opuscule illustré sur les mots et expressions spécifiques à Saint-Martin, disponible à la Librairie des Isles de Concordia.

Fervent défenseur de la culture saint-martinoise, cet ancien professeur agrégé d’anglais milite depuis longtemps pour la reconnaissance du parler Saint-Martinois comme une langue à part entière.

« Le langage est pour moi un sujet d’étude passionnant, car derrière la langue il y a l’Histoire, confie l’écrivain. Nous devons connaître notre histoire, nos origines, pour pouvoir nous ouvrir à l’autre ».

Né à Saint-Martin, Robert Romney a vécu en métropole puis à Londres avant de s’établir en Guadeloupe. S’il écrit la plupart de ses livres en anglais classique, Illustrated Proverbs est rédigé en Creole English, la langue locale qu’il souhaite mettre à l’honneur avec de l’humour et de la couleur.

« Je voulais que ce livre soit visuel, coloré alors j’ai fait appel à de jeunes illustrateurs issus de métropole, d’Espagne et des Antilles ».

Fort de sa carrière dans l’éducation nationale, Robert conçoit ses livres comme des outils éducatifs : « Ce sont des matériaux pour étudier, ils constituent un bagage langagier à mettre à la disposition des élèves ».

Car telle est sa motivation, intégrer cette langue vernaculaire (langue du pays) dans les écoles.

Dans la lignée de ses précédents ouvrages ‘Saint Martin Talk’ et ‘From Saint Martin Talk to Standard English’, cet opuscule aborde le parler Saint-Martinois sous un angle différent, celui de l’humour et du visuel.

