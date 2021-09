CULTURE : Mission Cinéma Caraïbe (re)lance son appel à films

Depuis 2019, l’association Mission Cinéma Caraïbe organise la compétition « CineVision Sud Film Festival » qui fait la part belle aux réalisatrices et réalisateurs en herbe. La 3ème édition aura lieu du 14 au 20 janvier 2022 en Guadeloupe.

Concours soutenu par le Ministère de l’Outre-mer, de la Région Guadeloupe, de la Direction des Affaires Culturelles de Guadeloupe, et d’autres partenaires publics et privés, le CineVision Sud Film Festival présente des films des Antilles-Guyane, des Outre-mer, de la Grande Caraïbe et de l’Afrique francophone. L’objectif principal est d’offrir à un large public des œuvres présentant des sujets riches d’histoires et du vécu des pays précités. Une section spécifique est réservée aux jeunes talents, passionnés de cinéma, à travers leurs productions de films d’écoles. Les inscriptions se sont ouvertes le 1er mai et courent jusqu’au 30 novembre prochain. La compétition s’adresse à toutes et à tous, amateur·e, professionnel·le, et même aux écoles.

Une cinquantaine d’œuvres pour sept catégories distinctes seront sélectionnées. Les catégories sont les suivantes :

5 films longs-métrages (à partir de 1h15 générique compris)

10 films courts-métrages de fictions (max 30 min générique compris)

10 films courts-métrages de documentaires (max 30 min générique compris)

10 films courts-métrages d’écoles (fiction ou documentaire de 5 à 30 minutes max générique compris)

5 films courts-métrages de web-séries (max 30 min générique compris)

5 films courts-métrages d’animations (max 20 min générique compris)

5 films courts-métrages defi2mobilefilm* (*film sur téléphone mobile de maximum 2 min générique compris)

Les films sont à réaliser et à envoyer avant le 30 novembre (sur CD, clé USB ou par lien téléchargeable illimité, via Wetransfert) par mail (missioncinema.caraibe@gmail.com) ou par voie postale (Mission Cinéma Caraïbe – Cinévision Sud-Théâtre Cité Jean Jaurès – 97129 Le Lamentin – Guadeloupe). _Vx

Infos : http://mcinecaraibe.com/inscriptions-2021-2022/

Tél. : 05 90 99 66 74 – 0690 96 86 13