CULTURE : Mieux connaître l’histoire des conquêtes et reconquêtes de l’île de Saint Martin avec l’ACS ZEPIN

Le mercredi 28 décembre 2022, l’ACS ZEPIN (Association Culturelle et Sportive ZEPIN) a organisé la deuxième édition de son escapade pirate. Il s’agissait de faire découvrir ou de se familiariser avec l’histoire des reconquêtes de l’île tantôt par les espagnols, tantôt par les français, tantôt par les anglais depuis le 15ème siècle lors de sa découverte. Des participants ont joué le jeu en venant avec une touche pirate sur leurs habits à fond dans le sujet et être prêts à s’imprégner de l’histoire.

L’association avait mis à disposition deux bus. Durant la visite guidée du fort Amsterdam, pour titiller le sens de l’observation des participants, un anachronisme avait été aussi placé au fort, entrainant une recherche des plus dynamique pour remporter 1 premier prix. L’escapade s’est poursuivie en direction d’un musée numérique relatant les vicissitudes du pirate Calico Jack. L’escapade s’est terminée avec un accueil à la Taverne du Rusty Parrot comme ils ont pour habitude de soigner leurs convives. La meilleure touche pirate a été remportée par le trio Valérie, Lydie et Yraldy pour l’originalité de leur inventivité, suivie de Tina, Annette et Alice. Les quiz et tirages au sort ont rythmé la soirée où les sourires et l’enthousiasme gardaient place. Les lancers de dés départageaient les prix en lien avec l’histoire, concoctés et préparés par l’ACS ZEPIN.

Bon nombre de participants, ont été récompensés, preuve que petits et grands étaient à l’écoute du guide Xavier. La Vice-Présidente de l’ACS ZEPIN, Leen Maud Minori-Mirre remercie Raphaël, tenancier du Rusty Parrot pour l’accueil porté par son équipe à notre groupe de 35 visiteurs, les membres et sympathisants. Merci également à la confiance et au soutien de l’enseigne Pro&Cie Saint Martin.

Ouverte à tous publics, l’ACS ZEPIN lance la « Caravane de l’histoire 2023 », impliquant diverses actions et manifestations tout au long de l’année. La première aura lieu le dimanche 29 janvier 2023, en proposant sa deuxième édition « visite du site historique Emilio’s Park et ses attractions ».

Infoline: 0690-369-620 ou Facebook ACS ZEPIN Saint Martin.

