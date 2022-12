CULTURE / Livre gratuit : dernière distribution de l’année à l’Amuseum Naturalis

L’association Les Fruits de Mer aura été très productive en cette fin d’année 2022 avec pas moins de quatre ouvrages publiés. « Super St. Martin Ocean ! », le petit dernier de la liste, sera distribué gratuitement ce samedi matin du réveillon de Noël.

Idéal pour inviter les enfants à la lecture, à l’écriture, à la découverte et au divertissement, « Super St. Martin Ocean ! » est la suite logique de l’ouvrage intitulé « Super St. Martin ! » dont le succès fut immédiat. Bilingue, ce nouveau livre d’une centaine de pages présente 130 animaux et plantes qui vivent dans les eaux saint-martinoises. L’auteure Jenn Yerkes a glissé, çà et là, des clins d’œil à l’artisanat d’antan comme les nasses de pêche confectionnées et utilisées par les pêcheurs. Coloriage, écriture, mots fléchés, « Super St. Martin Ocean ! » est à la fois ludique et éducatif, avec toujours cette volonté d’inviter petits et grands à observer la faune et la flore qui nous entourent. Samedi dernier était consacré à la distribution d’Incredibilia qui fait la part belle aux histoires incroyables des animaux saint-martinois avec des anecdotes tirées de conversations avec Mark Yokoyama, autre binôme incollable de l’association des Fruits de Mer, d’échanges avec la population et les scientifiques et du guide de la biodiversité de Saint-Barthélemy de Karl Questel.

« Super St. Martin Ocean ! » est dans cette continuité de partage de connaissances et d’exploration du monde sous-marin. Et comme la distribution tombe le jour du réveillon de Noël, Jenn Yerkes marquera le coup pour que la magie se ressente au sein de l’Amuseum Naturalis, surprises garanties. Même s’il est très occupé le 24 décembre, le Père Noël est également invité… rendez-vous ce samedi de 9h à midi pour ravir les enfants, se faire plaisir ou ajouter « Super St. Martin Ocean ! » comme cadeau sous le sapin. _Vx

Infos : https://www.lesfruitsdemer.com

