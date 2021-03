Culture : L’ACS ZEPIN fait découvrir le patrimoine saint-martinois

Le samedi 13 mars dernier, l’ACS ZEPIN (Association culturelle sportive zone d’éducation prioritaire des Iles du Nord) a organisé sa quatrième édition de visite guidée de sites historiques sur l’île.

Suite aux conditions sanitaires liées au Covid, seulement une vingtaine de participants ont eu le plaisir de découvrir l’histoire du Fort Louis et des sites sélectionnés contés, afin de connaître l’histoire des habitants de l’île, de 3000 ans avant J.-C. à nos jours.

L’excursion s’est terminée à 12h30 par un amusant quiz sur les informations retenues durant la visite, alterné de tirages au sort et de tombola, qui ont permis de récompenser les gagnants, autour d’un apéritif convivial.

La vice-présidente de l’ACS ZEPIN, Leen Maud Minori-Mirre, tient à remercier tous les participants, les bénévoles, les sponsors, ainsi que l’association les Fruits de Mer avec laquelle l’association œuvre en partenariat depuis plusieurs années.

Des remerciements appuyés au guide qui accompagne les participants depuis le lancement des visites de sites historiques. L’Association Culturelle et Sportive ZEPIN est une association qui existe depuis 23 ans, et qui œuvre pour promouvoir la culture, le sport, l’éducation et le numérique auprès de jeunes et d’adultes de Saint-Martin.

Pour toute information, info-line : 0690 36 96 20.