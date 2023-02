CULTURE : L’ACS ZEPIN au parc Emilio pour la rencontre avec l’histoire, les loisirs et saveurs culinaires

Dans sa démarche de continuité de la promotion de l’histoire et de la culture de l’île de Saint Martin, l’Association Culturelle et Sportive ZEPIN a réalisé sa deuxième édition intitulée : rencontre avec l’histoire autour d’activités de loisirs et culinaires le dimanche 29 janvier dernier.

C’est sur le site historique Emilio’s Park, ancienne plantation sucrière qu’a débuté cette manifestation. Dans ce cadre idyllique, d’abord, il y eu la visite du musée Emilio Johan Wilson, relatant la vie de cet homme travailleur au grand cœur et protecteur de la nature ; et aussi les différentes périodes historiques qui ont marqué la genèse de l’île avec des anecdotes imprévisibles. Ensuite, les participants ont pu découvrir ou redécouvrir les joies de l’altitude au travers des activités du parc (tyrolienne et vue surprenante au sommet de Sentry hill par télésièges). Enfin, la convivialité au travers de saveurs culinaires préparées par le chef du restaurant Emilio. La tombola qui a suivi a fait une émulation des plus inattendues couplée à des gagnants ravis des lots des sponsors Nectar, Chays restaurant, La classe boutique maroquinerie, magasin Cozy, le Moringa cuisine & bar, Mer sea, et, du soutien à l’association.

Cette manifestation entre dans le cadre de la Caravane de l’histoire 2023, initiée par l’ACS ZEPIN pour faire connaître à tout un chacun l’histoire du lieu où il vit, ou bien, où il est né, afin de mieux comprendre et vivre sur son territoire.

Ce mardi 31 janvier 2023, avec l’association, les élèves de CM1 de l’école Emile Choisy, placée en REP (Réseau d’Education Prioritaire) ont pris part à l’histoire de Saint Martin avec la visite du Fort Louis de Marigot. Recherche d’indices sous forme ludique, quiz étaient au programme de la journée. Une visite faite en partenariat avec les archives territoriales de la Collectivité de Saint Martin.

L’ACS ZEPIN, remercie les 53 participants, ses membres et les sponsors, pour que l’association continue de promouvoir sur l’île des actions culturelles, artistiques, sportives et éducatives.

Prochaine manifestation phare : cap sur Tintamarre et son histoire contée (3ème édition) en mars 2023.

Pour toute information :

Facebook page ACS ZEPIN Saint Martin/ info line +59-0690-369-620

856 vues totales, 856 vues aujourd'hui