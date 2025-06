CULTURE : La poésie célébrée en plein air

C’est dans une atmosphère feutrée, chargée d’émotion et de chaleur humaine, que s’est déroulée vendredi dernier l’édition 2025 du “Jardin des poètes”.

Installée dans les jardins de la Collectivité, une petite scène a accueilli une soirée où les mots, portés par des voix de grand talent, ont trouvé leur juste place. Le public, composé de familles, d’amis et de passionnés, s’est rassemblé en nombre pour ce moment emblématique du Salon du Livre, organisé depuis 22 ans par l’association Conscious Lyrics Foundation. En présence du préfet Cyrille Le Vély, de la sous-préfète Marie-Hildegarde Chauveau et des vice-présidentes Bernadette Louisy et Dominique Démocrite Louisy, les spectateurs ont été plongés dans un voyage littéraire multilingue, porté par le thème “Redefining”.

La soirée s’est ouverte sur une performance intense de la compagnie Ö and Co. Les danseuses de Peggy Oulerich ont su habiter la scène, alternant puissance et vulnérabilité. Un préambule vibrant, annonciateur d’une soirée où l’art, sous toutes ses formes, prenait la parole.

Safiyya Chance fut la première à déclamer, en anglais, un extrait de son œuvre Native Choir, publiée récemment. Chaque intervention, sobre ou intense, parfois ponctuée de musique, donnait le ton, tel un cri de conscience. Invité spécial et poète que l’on ne présente plus, Lasana M. Sekou a transporté le public dans son univers, alliant profondeur et humour. Au fil des heures, la parole des auteurs a résonné dans le jardin, emportant le public dans ce qu’il y a de plus beau : le pouvoir des mots. Entre performance et transmission, cette soirée a confirmé sans nul doute la vitalité de la scène poétique saint-martinoise. _Vx