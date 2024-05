CULTURE : La magie de la danse indienne traditionnelle

La Fondation Naatya Arts Center, dirigée par l’excellente danseuse et professeure Aparna Samaga, organisait le 19 mai dernier une soirée de danse Bharatanatyam et de musique carnatique au Centre communautaire Belair.

Cet événement intitulé ‘SAMARPAN-2024’ visait à sensibiliser aux traditions artistiques indiennes à Saint-Martin et à encourager les jeunes à apprendre ces formes d’art. Le spectacle d’1h30 mettait en lumière 45 élèves, âgés de 4 à 18 ans, formés par Aparna Samaga et Inessa Careto. Une nouveauté cette année : un segment de 15 minutes de chant carnatique indien, dirigé en ligne par Smt.Vinutha Sridhar du New Jersey ainsi qu’un drame dansé basé sur le Ramayana en hommage à la consécration du Ram Mandir en Inde. Ces récitals sont cruciaux pour maintenir l’art classique vivant chez les jeunes, les inspirant à pratiquer et à se former. En apprenant le Bharatanatyam, les élèves découvrent la mythologie, l’approche spirituelle et les valeurs de vie indiennes, fusionnant émotions et intellect, corps et esprit. Au vu de sa valeur thérapeutique, cette pratique a apporté autant de bien aux élèves qu’au large public présent lors de l’évènement. La Fondation Naatya Arts Center est dédiée à la préservation et à la propagation de la culture indienne, d’une richesse considérable. Bravo à tous pour cette magnifique performance. _Vx

Infos : +1 721 5268850 – Email : naatya.arts.center@gmail.com

