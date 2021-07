Culture : La Collectivité de Saint-Martin lance le ticket Culture !

Dans le cadre de sa politique culturelle, sous l’égide de la Première vice-présidente, Valérie Damaseau, la Collectivité de Saint-Martin lance, dès le mois d’août 2021, le Ticket Culture pour les jeunes de Saint-Martin. Les inscriptions sont ouvertes à partir du lundi 12 juillet 2021.

L’objectif de ce dispositif est de permettre aux jeunes de 10 à 15 ans de profiter de sorties découverte organisées par la Direction de l’Action Culturelle de la Collectivité, afin de valoriser les aspects culturels et le patrimoine saint-martinois. Le Ticket Culture regroupe plusieurs activités, de la protection de l’environnement à l’éveil à la citoyenneté, en passant par les traditions patrimoniales et culinaires.

Le Ticket Culture a été créé pour favoriser la socialisation et développer les connaissances des jeunes saint-martinois sur l’histoire de leur île, sa culture et son patrimoine.

Les activités et les sorties découverte seront échelonnées entre le mardi 3 août et le mardi 31 août 2021, de 8h00 à 11h00. Elles se dérouleront en partenariat avec les associations cultuelles du territoire.

Des intervenants extérieurs et des intervenants de la Collectivité accompagneront les jeunes sur le chemin de la connaissance.

Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher de la Direction Culturelle de la Collectivité, située à l’annexe du Bord de mer à Marigot – accueil du public de 8h30 à 14h00, ou par téléphone en contact le 0590 29 59 27.

Pièces à fournir :

– Photocopie de la pièce d’identité

– Autorisation de sortie signée par les parents (à remplir à l’inscription)

– Attestation d’assurance de sécurité sociale ou attestation d’Assurance responsabilité civile extra-scolaire.

La Collectivité de Saint-Martin propose déjà des activités sportives et éducatives durant les mois de juillet et août avec le Ticket Sport et le Stylo d’août. Grâce au Ticket Culture, la Collectivité élargit son offre à la jeunesse en proposant cette activité culturelle. Inscrivez-vous dès aujourd’hui ! (places limitées).