CULTURE : Inauguration de l’exposition « Liens Caribéens / Caribbean Ties » au lycée Robert Weinum

Liens Caribeens, peuples connectés hier et aujourd’hui/ Caribbean Ties, connected people then and now, est une exposition internationale qui reflète la diversité complexe qui existait dans l’archipel de la Caraïbe avant 1492. Son exposition a eu lieu le jeudi 12 janvier au CDI du lycée Robert Weinum en présence de nombreux invités.

L’inauguration a été un moment fort hier au LEGT Robert Weinum avec une visite guidée de l’archéologue et la responsable du service des collections du musée départemental Edgar Clerc, Katarina Jacobson. Une dégustation d’amuse-bouches à base de manioc et de maïs, en hommage à notre héritage amérindien spécialement concoctés par le proviseur adjoint, Patrick Martin, a ravi les papilles des invités.

Une diversité culturelle qui reste une réalité vivante aujourd’hui

Combinant des perspectives locales, régionales et mondiales, l’exposition se concentre sur les liens entre les cultures autochtones passées et présentes et les communautés multiethniques actuelles de la Caraïbe, et explore ainsi l’impact vivant et actuel du patrimoine amérindien.

Liens Caribeens, peuples connectés hier et aujourd’hui/ Caribbean Ties, connected people then and now a été conçue en collaboration avec des chercheurs, des institutions culturelles, des représentants des communautés indigènes, des concepteurs et des membres et dirigeants des communautés insulaires de la Caraïbe.

Le tout public est invité à visiter cette exposition :

– Le samedi 21 janvier 2023 de 9h30 à 11h30

– Le lundi 23 janvier 2023 de 17h30 à 19h00.

Soyez au rendez-vous de ces visites pour une découverte riche et enrichissante !

1,955 vues totales, 461 vues aujourd'hui