CULTURE : HeadMade Factory lance un appel à candidatures pour une résidence d’artiste en 2026

HeadMade Factory est un regroupement d’artistes vivant ou non à St Martin. Fondé en 2010 par Florence POIRIER-NKPA, HeadMade Factory (HMF) vient d’ouvrir TheArt Kclob (TAK), un centre d’art et d’accueil d’artistes en résidence de travail. Pour les artistes membres de HMF, il s’agit de rencontrer des artistes d’ailleurs pour favoriser les échanges et confronter leurs pratiques aux enjeux artistiques du moment et à ceux des artistes en résidence.

Pour répondre à cet objectif, HMF lance son deuxième appel à candidature à l’attention des artistes français ou étrangers de toutes nationalités confondues et aux artistes vivant et travaillant aux Caraïbes toutes nationalités confondues.

L’appel à candidature aura pour thématique la question suivante : « En quoi votre projet artistique est-il une provocation (ou pas) face à un conditionnement, une conformité, une contradiction, un préjugé, un idéal ? »

Les candidatures devront être envoyées avant le 30 août 2025 minuit, heure de Saint-Martin. Elles feront l’objet d’une sélection entre août et octobre 2025 pour une résidence pouvant se dérouler entre janvier et avril 2026. Une bourse de 1500€ sera attribuée au lauréat localement, 2500€ en régional, 3000€ en national ou international, ceci pour financer sa venue en résidence de recherche et création, au TAK le centre d’art de HMF à Saint Martin, situé 8 rue de Concordia à Marigot, en espace partagé avec Florence POIRIER-NKPA, et pour un projet en lien avec la thématique annoncée.

Renseignements et dossier de candidature : headmadefactory@gmail.com