CULTURE : Greg Lecoeur expose ses photographies sous-marines à La Samanna

L’hôtel La Samanna du groupe Belmond situé à Terres Basses entame l’année 2023 avec un clin d’œil artistique de choix en invitant le grand photographe marin professionnel, Greg Lecoeur, pour une exposition et un séminaire ces 16 et 17 janvier.

Le public, sur réservation, est invité à un voyage de découverte du monde immortalisé par l’appareil photo de cet artiste élu meilleur photographe nature de l’année 2016 par le National Geographic et meilleur photographe sous-marin en 2020. Originaire de Nice sur la Côte d’Azur, Greg Lecoeur se sent comme un poisson dans l’eau dans ce grand bleu qui a marqué son enfance. Curieux de la biologie marine, il réalise ses premiers clichés grâce à la plongée. Le passionné des fonds marins voyagera aux quatre coins du globe pour répondre à cet appel de la mer qui l’habite depuis tout petit.

Ces photographies sont remarquées, plébiscitées et son travail de photoreporter sous-marin est salué par les critiques. Auteur des livres « Antarctica » (avec Guillaume Néry et Florian Fischer), « Océans : face à face » et « Requins, guide de l’interaction », l’artiste déclare « mon appareil photo est un moyen d’expression et d’engagement environnemental. Avec lui, je capture les émotions du vivant afin d’émerveiller et de sensibiliser à la fragilité de nos océans et la nécessité de les préserver ». Conscient d’évoluer dans un environnement qui peut être hostile que ce soit par la faune sous-marine ou les conditions météorologiques, le travail de Greg Lecoeur s’axe autour d’actions environnementales pour sensibiliser la population sur la question de la préservation des écosystèmes. La nature est riche de trésors que le photographe parvient à capturer avec une excellence proportionnelle à son talent.

Contempler un cliché de Greg Lecoeur est une expérience unique. Outre la perfection esthétique, il s’y niche une dimension émotionnelle sans pareille. L’exposition de ce 16 janvier, de 17h à 18h, mettra en valeur l’expertise marine du photographe et sa contribution à une connaissance approfondie de la biodiversité sous-marine à travers ses images les plus célèbres. Un séminaire en présence de l’artiste prendra place au Pavillon de la Samanna le lendemain, mardi 17 janvier de 11h à 12h, séminaire profondément engagé pour les océans, leur préservation et la valorisation du patrimoine environnemental de notre planète. Les places sont limitées, ne tardez pas à réserver pour participer à cette expérience artistique unique. _Vx

Infos et réservations : reservations.las@belmond.com

