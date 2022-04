CULTURE & FORMATION : La Mission Locale de Saint Martin fait peau neuve

Le collectif de Wall Art St Martin qui a pour but de redonner vie à l’ile à travers de la couleur et des fresques s’invite aussi parfois à l’intérieur. Cette fois, c’est dans les locaux de la Mission Locale que la magie a opéré grâce au talent démesuré de Lily Hinckfoot @lilysnotanartist.

L’artiste a réussi à sublimer les lieux en proposant des fresques et illustrations selon les thématiques de l’endroit, avec des couleurs tantôt vives tantôt pastels, ce qui crée une ambiance accueillante. Les traits sont fins, les dessins remarquables. Cette mission locale tant attendue est un outil entièrement dédié à la jeunesse, un endroit où les jeunes de 16 à 25 ans pourront parler d’orientation, de formation, d’emploi, de logement, de santé, de mobilité, de citoyenneté, de sports, de loisirs, de culture et d’accompagnement pour les aider à résoudre les difficultés qu’ils peuvent rencontrer dans leur insertion sociale et professionnelle et leur donner accès à des dispositifs mis en place pour eux. Les lieux se devaient de refléter la modernité et d’inviter à la créativité.

Plusieurs messages de motivation se glissent ici et là dont un qui résume toute l’importance d’un endroit comme la Mission Locale : « La première étape est de dire que tu peux. ». Le collectif Wall Art St Martin remercie Maggy Gumbs pour sa confiance totale dans ce projet d’embellissement d’intérieur. L’équipe s’est surpassée car le résultat est formidable. _Vx

