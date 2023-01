CULTURE – ENVIRONNEMENT : Greg Lecoeur émerveille les enfants lors d’un séminaire

Suite à l’exposition de ses plus belles photographies organisée dans le pavillon de l’hôtel La Samanna du groupe Belmond, Greg Lecoeur a animé un séminaire pour enfants et adolescents. Le jeune public a été charmé par le talent et les anecdotes du photographe professionnel.

La salle de conférences était comble lors de l’évènement de ce 17 janvier dernier. Une trentaine d’enfants de l’école au bord de l’eau et six étudiants du Lycée Général et Technologique Robert Weinum ont assisté au séminaire donné par ce passionné de la nature.

Si les présentations de vidéos réalisées par Greg Lecoeur lors de ses nombreuses expéditions ont ravi l’assemblée, c’est surtout le jeu de questions-réponses qui a comblé les enfants, très curieux et intéressés par la vie et l’expérience du photographe.

Avec un vocabulaire simple et percutant, Greg Lecoeur a raconté son histoire, comme son premier appareil photo pour immortaliser le groupe de globicéphales qui s’étaient agglutinés autour de son bateau de six mètres qu’il avait laissé dériver au large de Nice. Sa passion de la photographie et de la faune sous-marine ont pris vie ce jour-là.

Grand amoureux de la faune et de la flore et puissant défenseur de l’environnement, Greg Lecoeur a sensibilisé le public, également constitué de dix-huit adultes, sur la question de la préservation des écosystèmes et de la biodiversité.

Rendant compte des récits sur ses expéditions en Arctique et en Antarctique pour rassembler des preuves du réchauffement climatique lié aux activités humaines, le photographe a pris pleinement conscience des impacts de ce fléau environnemental qu’il a partagé de façon pédagogue avec les enfants.

La protection des océans passe aussi par le changement de notre mode de consommation : « la majorité du pastique finit à la mer, surtout les ballons de baudruche, les animaux en mangent et meurent. Ne plus utiliser de plastique ou privilégier le plastique réutilisable est la première étape ».

Les enfants ont soulevé plusieurs problématiques comme la surpêche, Greg Lecoeur invite à consommer local « il faut connaître l’origine du poisson et comment il a été pêché, en privilégiant les cycles courts pour la consommation ». Les océans représentent 70% de la surface de la terre, 50% de l’oxygène de l’air que nous respirons (par photosynthèse grâce aux algues en surface qui absorbent également 30% du gaz carbonique et régulent de plus de 80% le climat de la terre).

Les enfants ont ensuite joué à deviner les espèces photographiées par Greg Lecoeur avec un réel entrain et une connaissance pointue de la faune sous-marine. Le séminaire s’est clôturé avec les mots avisés du photographe : « Écouter vos passions, vivez vos rêves sans oublier qu’il est important de prendre soin de notre planète.

Quand je vois un animal en mer, je touche avec les yeux, jamais avec la main, c’est comme si quelqu’un te touchait dans la rue pendant que tu te promènes. »

Greg Lecoeur a profité de sa visite sur le territoire pour aller plonger dans les eaux saint-martinoises à la découverte de sa richesse sous-marine._Vx

