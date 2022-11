CULTURE / ÉDUCATION : Petits et grands ont bravé la météo pour recevoir leur livre de coloriage

Comme annoncé précédemment, l’association Les Fruits de Mer a publié un nouveau livre de coloriage intitulé Soualiga Island. Dans cette lignée, une distribution d’exemplaires gratuits a eu lieu le samedi 5 novembre dernier à l’Amuseum Naturalis et malgré le ciel menaçant, le public a répondu présent.

Signé par Jenn Yerkes et illustré par Paulina Hernàndez, le livre de coloriage Soualiga Island rejoint la belle collection d’ouvrages publiées par l’association qui recueille et partage ses connaissances en matière de nature et de patrimoine saint-martinois. Particularité originale pour cette œuvre-ci, l’utilisation de quatre langues pour chaque nom d’animal : le français, l’anglais, l’espagnol et le néerlandais. Jenn Yerkes nous explique avoir eu la volonté d’opter pour le multilinguisme après avoir constaté que dans un quartier comme celui de Quartier d’Orléans, 85% des personnes parlent anglais, 10% l’espagnol pour seulement 5% le français. Elle tenait donc à ce que Soualiga Island qui s’adresse en particulier aux enfants de maternelle propose quatre langues courantes sur le territoire. Cela permet non seulement aux petits de devenir polyglotte de façon éducative et ludique mais également aux parents ou aux proches dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais de partager l’expérience de la découverte et de l’apprentissage avec eux. L’idée de créer ce livre qui présente des animaux qui vivent à Saint-Martin avec un dessin à colorier et le nom de l’animal à écrire est née en début de cette année 2022. Une seconde édition consacrée aux animaux de la mer est déjà en préparation et sera disponible d’ici fin novembre, voire début décembre. Ce samedi en matinée, de nombreux enfants et adultes se sont donc rendus à l’Amuseum Naturalis à Quartier d’Orléans, musée gratuit situé dans la « Old House » et créé par l’association Les Fruits de Mer. Certains ont même visité les dernières expositions quand les plus impatients de parcourir le livre de coloriage Soualiga Island se sont installés à une table où des pastels étaient à leur disposition, laissant place à leur créativité. _Vx

Infos : www.lesfruitsdemer.com

426 vues totales, 426 vues aujourd'hui