CULTURE – ÉDUCATION : Les distributions de livres s’enchaînent à l’Amuseum Naturalis

Samedi dernier, l’association Les Fruits de Mer proposait à nouveau gratuitement leur nouveau livre de coloriage Soualiga Sea. Et d’autres surprises se préparent…

Dans la continuité du livre Soualiga Island qui faisait la part belle à la faune terrestre saint-martinoise, Soualiga Sea rend hommage aux animaux marins du territoire. Signé par Jenn Yerkes et illustré par Paulina Hernandez, Soualiga Sea s’adresse aux enfants de maternelle avec cette particularité de proposer le nom de chaque animal dans quatre langues : français, anglais, créole et espagnol. Avec un dessin à colorier dont la quatrième de couverture peut guider les petits sur les couleurs réelles, cet ouvrage invite à l’écriture, à la créativité et à l’observation de son environnement. Le multilinguisme permet aussi de se regrouper autour de l’éducation, que ce soit les petits comme les grands. Fortement actifs dans le domaine associatif, Mark Yokoyama, récemment récompensé à titre honorifique au Gala du Bénévolat, et Jenn Yerkes ont dévoilés ce lundi le prochain livre mis à disposition en version papier et en ligne sur le site des Fruits de Mer : Incredibilia… qui sera déjà disponible ce samedi 17 décembre en distribution gratuite à l’Amuseum Naturalis durant la matinée.

Riche recueil d’anecdotes sorti de l’imagination fertile de Jenn Yerkes, Incredibilia révèle les secrets et les superpouvoirs d’une vingtaine de plantes et animaux du territoire. Écrites en français et en anglais, les incroyables histoires vraies de la nature de Saint-Martin vont fasciner les enfants et les adultes pour devenir le nouveau livre de chevet sur bon nombre de tables de nuit avec par exemple l’histoire de ce poisson qui se fabrique un sac de couchage avec sa propre morve, ce drôle d’animal qui a un peigne secret dans son orteil ou encore cet oiseau qui agrandit son nid proportionnellement à la taille de ses oisillons. De quoi attiser puis assouvir la curiosité de chacun, de façon ludique et pédagogique, double signature désormais connue de l’association les Fruits de Mer. 7500 livres seront distribués dans les écoles maternelles et des ouvrages seront donnés gratuitement à l’association Madtoz pour qu’ils soient offerts aux jeunes de Sandy Ground pour Noël. Rendez-vous samedi matin à l’Amuseum Naturalis à Quartier d’Orléans pour le public. _Vx

Infos : https://www.lesfruitsdemer.com

