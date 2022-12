CULTURE – ÉDUCATION : Le dispositif Micro-Folie bientôt déployé à Saint-Martin

Dans une volonté de stimuler le tissu culturel local et de réduire la fracture numérique sur le territoire, le projet Micro-Folie porté par le Ministère de la Culture et coordonné par le Parc de la Villette a pour but de rapprocher les œuvres d’art de son jeune public.

Une conférence de presse s’est tenue jeudi dernier à l’école Aline Hanson de Sandy Ground qui sera le premier établissement scolaire à bénéficier du dispositif début février 2023 en présence de Vincent Berton, préfet délégué des Îles du Nord, de Dominique Démocrite-Louisy, 3ème vice-présidente de la Collectivité, d’Evelyne Fleming, chargée de mission à l’Éducation Nationale, Sophie Biraud, adjointe du directeur des Affaires Culturelles de Guadeloupe et enfin, Manon Neyrat, responsable opérationnelle de Micro-Folie pour le Parc de la Villette qui a détaillé ce dispositif qui s’articule autour d’un Musée Numérique en collaboration avec douze établissements culturels nationaux fondateurs : le Centre Pompidou, le Château de Versailles, la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris, le Festival d’Avignon, l’Institut du monde arabe, le Louvre, le Musée national Picasso-Paris, le Musée d’Orsay, le Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, l’Opéra national de Paris, la Réunion des musées nationaux – Grand Palais, Universcience et La Villette. Quatre modules seront déployés, avec un prêt exceptionnel de trois ans pour le territoire de Saint-Martin : un musée numérique avec 5000 œuvres en Haute Définition constitué d’un écran géant et de tablettes connectées, un espace de réalité virtuelle, un FabLab (laboratoire local qui donne accès à des outils de fabrication numérique comme l’imprimante 3D) et une ludothèque avec des livres, des jeux de société et des outils pour les actions culturelles qui seront menées en collaboration avec le secteur associatif. Le dispositif Micro-Folie sera déployé tour à tour dans quatre établissements scolaires avec l’école Aline Hanson de Sandy Ground comme base de lancement, le collège du Mont des Accords, le lycée Robert Weinum et le collège de Quartier d’Orléans. Les jeunes saint-martinois pourront donc prochainement avoir accès à l’art via 8 collections et une 9ème en préparation dédiée aux artistes de la Caraïbe. Avec plus de 330 dispositifs de Micro-Folie deployés dans le monde, cette plateforme culturelle de proximité est au service des acteurs de terrain pour animer le territoire, réduire les inégalités géographiques et rassembler les jeunes et la population autour de l’art et la culture. L’impatience est palpable jusqu’au lancement en février 2023 ! _Vx

