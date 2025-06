CULTURE : Échos des voix des Îles du Nord à la Villa Gumbs

Samedi dernier, la 5ème édition du concours de chant, « Les Voix des Îles du Nord », a réuni 17 candidats et une cinquantaine d’invités à la Villa Gumbs, à la Savane.

Entre 19h et 23h, les chanteurs amateurs des catégories « ados » et « adultes » ont fait le show face à un public très engagé. Avec le titre de leur choix, les plus jeunes ont lancé la compétition avant de laisser la place aux plus expérimentés. « Nous avons plus d’ados que d’adultes pour cette édition. Finalement, les adultes osent moins monter sur scène que les jeunes », confie Joanita Ferdinand-Grot, fondatrice de l’association Soleil Karaib, à l’initiative de la création de la compétition. Celle-ci, anciennement enseignante au collège Soualiga, voulait offrir une chance aux talents invisibles d’être révélés : « Dans le cadre de mon cours de musique, je préparais une comédie musicale avec mes élèves. Et j’ai entendu des voix extraordinaires. Il y avait des talents fous ! C’est là que j’ai décidé de créer un événement afin que leur voix soit entendue et récompensée ». Devant un trio de jurés, les adolescents et les adultes ont chanté jusqu’à la victoire des deux grands gagnants du micro d’or : Mathieu Dumas et Jessica Joseph-Théodore. Pour la prochaine édition, Joanita espère obtenir plus de soutien de la part de ses partenaires pour assurer la pérennité de cet événement prometteur, car même si la Collectivité de Saint-Martin participe à sa réalisation, il reste majoritairement financé par les soins de son association. _LM

Palmarès :

Catégorie Adultes

1- Jessica Joseph-Theodore

2- Henri Torres

3- Valérie Tarento

Catégorie Adolescents

1- Mathieu dumas

2- Clyann Simon

3- Nathan Baronnier-Lavaud