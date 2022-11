CULTURE : Distribution du nouveau livre de coloriage Soualiga Island

L’association Les Fruits de Mer a publié un nouveau livre de coloriage, Soualiga Island. Cet ouvrage signé Jenn Yerkes et illustré par Paulina Hernàndez qui met en vedette la grande variété de la faune saint-martinoise sera distribué gratuitement ce samedi 5 novembre de 9h à midi à l’Amuseum Naturalis à Quartier d’Orléans.

Le livre de coloriage présente des animaux qui vivent à Saint-Martin, afin que les enfants puissent les colorier et apprendre leurs noms dans quatre langues parlées sur le territoire, français, anglais, espagnol et néerlandais. Pour chaque animal, il y a un dessin à colorier avec le nom de l’animal dans les quatre langues. Chacun a aussi une page où les enfants peuvent s’exercer à écrire les noms de l’animal avec un guide visuel en couleurs de tous les animaux sur la couverture arrière. Grâce à ça, les enfants apprendront à les repérer dans la nature. Mark Yokoyama, co-fondateur de l’association Les Fruits de Mer, insiste sur l’éducation : « Tout le monde a besoin de lire et d’écrire. La meilleure façon d’apprendre est de commencer tôt. Ce livre rend ça ludique en utilisant des animaux de cette île que les enfants peuvent voir autour d’eux. Nous pensons que le thème local aidera les enfants à se connecter davantage à la lecture et à l’écriture. Ce livre est spécialement conçu pour les encourager à s’exercer à écrire et pour donner aux enseignants un excellent moyen de les aider à le faire ». Avec Soualiga Island également disponible en téléchargement gratuit (voir infos), davantage de parents qui ne parlent pas forcément le français ou l’anglais pourront ainsi s’instruire avec leurs enfants. Pour les enseignants et animateurs de groupes de jeunes intéressés par des exemplaires, contactez info@lesfruitsdemer.com. Des imprimés gratuits de Soualiga Island seront distribués aux écoles locales et aux élèves dans le cadre du programme de distribution de livres 2022 de l’association. Le projet est soutenu par la Politique de la ville et réalisé avec le soutien de la Collectivité de Saint-Martin et de l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Vive l’art multilingue ! _Vx

Infos : https://www.lesfruitsdemer.com

