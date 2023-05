CULTURE : 129 personnes au spectacle Mots pour Maux

Présenté par l’association Speedy Plus ce 27 avril dernier, le spectacle Mots pour Maux joué gratuitement au théâtre de la Chapelle a rencontré son public.

Avant le lever de rideau, Calvin Bryan, président de l’association Speedy Plus, invitait le public réuni à chacune des deux représentations à « vivre avec votre cœur et votre cerveau cette manifestation ». En introduction, l’intervention d’Hans Théodore, psychopraticien exerçant à Paris, soulignait l’importance de la communication avec cette phrase-clé : le chemin de la conscience mène à la confiance. Sur les thématiques développées dans la pièce Mots pour Maux écrite en quinze jours et jouée par Quinia Théodore et mise en scène par Fabien Quimpert qui tient le rôle de l’homme violent lors du spectacle, l’idée est de vivre un moment qui impacte l’individu et d’en faire quelque chose. Mots pour Maux propose des tranches de vie d’une femme qui se tombe et se relève. Avec des phrases fortes comme « j’ai repris le pouvoir aujourd’hui », « j’ai abattu mes murs, mes repères, ma prison » ou encore « quand j’ai accepté mon passé, j’ai compris qui j’étais vraiment », le public a été ému par le parcours de vie de cette femme forte et puissante, tout en étant sensibilisé par cette question existentielle qui n’échappe à personne : « et toi, quelle est ta définition du bonheur ? ». Après le spectacle, un échange s’est tenu entre le public et les artistes. Plusieurs spectateurs ont invité la troupe à se produire dans les écoles, afin de toucher la jeune génération sur des thèmes aussi puissants que les violences conjugales, la culpabilité, la maladie, l’insouciance, le courage et surtout, le bonheur. L’idée d’un spectacle en nocturne a également été soufflée.

Pour Quinia Théodore, il faut libérer la parole pour permettre d’avancer. Précepte que partage pleinement Calvin Bryan qui se réjouit du succès de ce spectacle présenté à la population saint-martinoise. En deux représentations, 129 personnes ont assisté à Mots pour Maux. _Vx

