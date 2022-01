CUISINE : Bleu de Perse s’essaye à la pâtisserie avec Adèle et Gabrielle

Rien n’arrête l’équipe de Bleu de Perse qui fait montre de nombreux talents dans des disciplines inattendues, les portes du magasin de décoration de 1200 m² situé à Hope Estate ont été récemment ouvertes pour accueillir ses premiers ateliers de cuisine.

Ateliers qui ont rencontré un tel succès que ça nécessitait une seconde édition, qui sera cette fois pour les amateurs de douceurs sucrées. Deux ateliers de pâtisserie prendront bientôt place dans la cuisine du désormais célèbre sanctuaire de la décoration et du design. Le premier atelier aura lieu le 22 janvier, avec une session à 10h et une autre à 15h, quant au second, ce sera le samedi 29 janvier, à 10h cette fois. Les ateliers seront animés par les pâtissières de grand talent « Adèle et Gabrielle » dont les réalisations de pâtisserie sont des œuvres d’art à part entière. Chaque pièce est délicieuse, au regard comme au goût, à la fois gourmande et raffinée. Le genre de pâtisserie que l’on admire avec les yeux avant d’y gouter et de s’en délecter. Les deux cuisinières ont donc accepté la proposition de Patrice Anseur et Eric Durand d’abandonner brièvement leur boutique basée à Baie Nettlé pour diriger ces deux ateliers ouverts à tous les participants désireux d’apprendre à réaliser des recettes comme des sucettes pâtissières ou des rochers coco version Bounty ou cake pop pour le premier atelier le 22 janvier. Pour le samedi suivant, ce seront deux autres recettes qui seront mises à l’honneur : les céréales aux baies de Goji dont le fort pouvoir antioxydant et l’exceptionnelle teneur en vitamine C redonneront du peps aux pâtissiers en herbe, ainsi que du riz soufflé accompagné d’éclats de passion pour un peu de fraicheur méritée. Nul doute que la liste des réservations va se remplir vite au vu des intitulés alléchants de ce qui sera enseigné et cuisiné par les deux femmes. Le prix de chaque atelier est de 58€ par personne, ce prix inclut les ingrédients nécessaires à la réalisation des deux recettes, le cours en lui-même et bien évidemment, les délicieux desserts. _Vx

Infos et réservations : 06 88 20 89 78

Bleu de Perse Interiors – Hope Estate (à côté de Nature Animal)

www.bleudeperseinteriors.com

Facebook : Adèle & Gabrielle – Concepteur Pâtissier