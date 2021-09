CTOS : du beurre dans les épinards

En raison du report de la rentrée scolaire, la CTOS répond aux inquiétudes des parents ayant déjà réglé la note du mois de septembre auprès de la cuisine centrale de la Collectivité de Saint-Martin qui distribue les repas dans les écoles et organise le périscolaire.

La CTOS souhaite rassurer et informe les parents d’élèves s’étant déjà acquittés du paiement de la cantine scolaire et des activités périscolaires pour le mois de septembre, de la possibilité de les utiliser au mois d’octobre 2021. CTOSPar ailleurs les personnels affectés dans les écoles reprendront le travail le lundi 06 septembre 2021. En effet, suite au report de la rentrée scolaire au lundi 13 septembre 2021 en raison de la crise sanitaire, la Collectivité de Saint-Martin tient à préciser que les agents territoriaux en poste dans les écoles reprendront le travail à la même date que les enseignants et personnels des écoles, soit le lundi 06 septembre 2021. Toutefois, certains agents ont d’ores et déjà pris le travail le jeudi 02 septembre dernier, dans le cadre de l’ouverture des centres d’accueil à l’adresse des enfants des personnels mobilisés dans la gestion de la crise sanitaire (personnels hospitaliers, personnels de santé, etc.). Par ailleurs, les adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement (ATTEE) exerçant dans les collèges et lycées devront se conformer aux dispositions prises par la direction de leur établissement d’affectation.