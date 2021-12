CROISIÈRES MSC : Sint Maarten, d’escale à port d’embarquement

À l’occasion de l’arrivée du bateau de croisières MSC Seaview au port de Philipsburg, les officiels de MSC France organisaient une soirée de présentation et cocktail de lancement au Mykonos à Maho Beach vendredi dernier. Rencontre.

La nouvelle nécessitait de marquer l’évènement : depuis ce 5 décembre, les passagers peuvent désormais embarquer à Sint Maarten pour une croisière de 7 jours avec des escales dans les îles avoisinantes. Patrick Pourbaix, directeur général France, Belgique et Luxembourg chez MSC Croisières a décrit avec passion cette expérience unique de vivre une semaine à bord d’un paquebot comme le MSC Seaview, spécialement conçu pour les Caraïbes avec ses espaces extérieurs, sa capacité de 5000 passagers et ses 1500 membres d’équipage. C’est non moins de trois cent français qui ont embarqué ce dimanche, rejoignant ainsi les autres touristes américains, canadiens, italiens, allemands ou encore anglais. Delphine Lacroix de Peretti, directrice de la communication chez MSC, se réjouit de cette collaboration entre MSC Croisières et les autorités saint-martinoises, que ce soit l’Office du Tourisme et le Sint Maarten Tourism Bureau (coté hollandais). C’est à cause, voire grâce à, la crise sanitaire que le port de Philippsburg peut désormais se targuer d’être un port d’embarquement pour les croisières MSC car la Guadeloupe et la Martinique sont toujours dans le refus d’accueillir les paquebots. La direction de MSC ayant appris la triste nouvelle début octobre, elle a décidé de réjouir vite. Étant une compagnie privée et familiale, les décisions de ce type se prennent rapidement. MSC s’est mise en lien avec qui de droit afin de proposer à Saint Martin qui fut très longtemps une escale sur leurs itinéraires de croisière, de devenir un port d’embarquement en bonne et due forme. Ce sera le cas jusqu’au avril 2022 avec possibilité de renouvellement en fonction de l’affluence. Une collaboration entre MSC et Air Caraïbes a été également mise en place afin d’affréter des vols entre la France et Saint Martin, offrant dès lors aux européens la possibilité de rejoindre le territoire. C’est entourée des partenaires d’agences de voyage, de clients et des officiels de Saint Martin et Sint Maarten que l’équipe de MSC, fraichement débarquée de l’avion en provenance de Paris, s’est félicitée de cette nouvelle aventure maritime. _Vx

https://www.msccroisieres.fr