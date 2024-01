CROISIERE / Icon of the Seas : le plus gros paquebot du monde en escale à Philipsburg le 13 février

Le nouveau géant des mers, l’Icon of the Seas, qui a effectué sa croisière inaugurale au départ de Miami le 27 janvier dernier fera sa première escale à Philipsburg le 13 février prochain. Arrivée prévue du mastodonte à 8 heures !

Avec ses 365 mètres de long, 20 ponts, 2805 cabines et 40 restaurants, cet immense paquebot est un hymne à la démesure, dernier-né d’un secteur des croisières en pleine reprise après les années Covid-19 et le premier navire du géant américain des croisières à être propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL).

L’Icon of the Seas, peut accueillir jusqu’à 7600 passagers et 2350 membres d’équipage. Divisé en huit quartiers différents, il comprend sept piscines, neuf jacuzzis et une cascade de 17 mètres de haut. D’un tonnage brut de 250.800 tonnes, soit cinq fois la taille du Titanic, il est sorti du chantier naval de Turku en Finlande. Au total, l’Icon of the Seas a coûté la bagatelle de 1,5 milliard de dollars pour une construction qui a duré presque deux ans et demi.

Le navire de croisière de la compagnie Royal Caribbean Cruise Line sillonnera les eaux turquoise des Caraïbes le 10 février prochain pour une croisière de huit jours au départ de Miami avec une arrivée prévue le mardi 13 février à 8 heures au St-Maarten Port Authority à Philipsburg. Une croisière qui s’annonce grandiose pour les quelque 7600 passagers prêts à vivre une expérience hors du commun. _AF

