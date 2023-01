CROISiERE : 30 349 passagers et membres d’équipage en escale une journée à Sint Maarten, un record pour la saison 2022-2023 !

Six navires de croisière ont fait escale le mardi 17 janvier dernier au port de Sint Maarten avec 30 349 passagers et membres d’équipage enregistrés en une seule journée !

Les navires présents étaient l’Anthem of the Seas, l’Arvia, le Celebrity Constellation, le Grandeur of the Seas, le MSC Seaside et le Symphony of the Seas. Ce qui représente 21 723 passagers et 8 626 membres d’équipage. Cela fait du monde !

« C’est un développement important pour la destination lorsque nous regardons en arrière, ce que nous et la région, et le monde, avons dû endurer avec la pandémie et l’arrêt de l’industrie des croisières pendant 15 mois », souligne le directeur général du port de Sint Maarten, Alexander Gumbs

« Nous sommes sur une bonne voie pour la saison 2022-2023 où nous constatons du dynamisme dans divers secteurs. Nous avons beaucoup à célébrer, mais en même temps, nous devons continuer à faire de notre mieux pour rendre inoubliable le passage de nos nombreux touristes sur l’île ». _AF

