CRÈCHE : Un dispositif pour pallier le manque de personnel diplômé

Avec le passage d’Irma, certaines crèches à Saint-Martin ont fermé. Aujourd’hui trois structures fonctionnent en partie française et offrent une capacité d’accueil d’une centaine de places. « Ce qui est très peu face au nombre de naissances et les demandes sur le territoire » déclare une professionnelle. Entre 500 et 600 sont en moyenne enregistrées par an.

Si les capacités d’accueil sont facilement atteintes, les recrutements des personnes sont en revanche beaucoup plus compliqués. Une directrice souligne en effet la difficulté d’embaucher des professionnels qualifiés localement. Pour pouvoir travailler dans une crèche, un CAP petite enfance, un diplôme d’Etat d’auxiliaire de puériculture ou d’éducateur de petite enfance est obligatoire.

Face à cette pénurie de personnel, le gouvernement a décidé d’autoriser le recrutement de personnes non qualifiées. Des dérogations aux conditions de diplômes peuvent être accordées aux personnes selon leur formation, leur expérience professionnelle passée, etc.

Les personnes bénéficieront d’un accompagnement dans l’emploi pendant leurs premières 120 heures d’exercice professionnel.

À voir si le dispositif bénéficiera aussi aux structures de Saint-Martin.

(soualigapost.com)

