Covid-19 : Variant Delta, extension du pass sanitaire, vaccination des soignants… Ce qu’il faut retenir des annonces d’Emmanuel Macron

Face au rebond épidémique causé par le variant Delta, le président de la République a annoncé l’obligation vaccinale pour les soignants et l’extension du pass sanitaire aux cafés, restaurants, centres commerciaux, lieux de loisir et culturels recevant plus de 50 personnes. Tour d’horizon des nouvelles mesures.

• Une «reprise forte» de l’épidémie accentuée par le variant Delta

«Une reprise forte de l’épidémie qui touche tout le territoire». Face à la propagation du variant Delta, Emmanuel Macron a prévenu des «difficultés» qui menacent. «Aussi longtemps que le virus circulera, nous serons confrontés à ce type de situation», a-t-il assuré, tout en appelant à recourir massivement à la vaccination.

• Le «pass sanitaire» étendu en août aux centres commerciaux, bars, restaurants, trains, avions, hôpitaux et maisons de retraite

Le pass sanitaire va être obligatoire pour les plus de 18 ans dans les «lieux de loisirs et de culture» de plus de 50 personnes dès le 21 juillet prochain. Il sera ensuite étendu à partir du début du mois d’août, et concernera les centres commerciaux, le train, l’avion, les bars et les restaurants, ainsi que les hôpitaux, les maisons de retraite, et les établissements médico-sociaux.

• Pour les 12-17 ans, le pass sanitaire s’appliquera finalement le 30 août

« Le pass sanitaire pour les adolescents de 12 à 17 ans s’appliquera à compter du 30 août », a déclaré mardi soir le ministre de la Santé, précisant que ce pass serait désormais valide une semaine après la seconde injection et non plus deux semaines.

A noter que pour voyager à l’étranger, la règle des deux semaines continue de s’appliquer. Autre annonce à retenir : les employés de lieux accueillant du public doivent avoir reçu leur première dose avant le 1er août, avec un schéma vaccinal complet d’ici le 30 août. Dans le cas contraire, il faudra passer par la case test PCR tous les deux jours.

• Vaccination obligatoire des soignants et non soignants des établissements de santé, contrôles dès le 15 septembre

Un projet de loi visant à rendre obligatoire la vaccination des soignants va être transmis au Conseil d’État, avant d’être présenté en Conseil des ministres lundi 19 juillet prochain. Il sera ensuite examiné dans le courant de la semaine prochaine par le Parlement, dans le cadre d’une procédure accélérée. Cette mesure s’appliquera «sans attendre», et les concernés auront «jusqu’au 15 septembre» pour s’y conformer. Après quoi «des contrôles seront opérés et des sanctions seront prises».

• Les tests PCR et antigéniques « de confort » seront payants à l’automne prochain

À compter du mois d’octobre, Les tests PCR et antigéniques deviendront payants, sauf prescription médicale, a annoncé le président de la République, « afin d’encourager la vaccination plutôt que la multiplication des tests ».

Les tarifs devraient être les mêmes que ceux demandés aux touristes étrangers : à hauteur de 49 euros pour les PCR et 29 euros pour les antigéniques

• Campagnes de vaccination des collégiens, lycéens et étudiants à la rentrée

Dès la prochaine rentrée scolaire, des campagnes de vaccination «spécifiques» seront déployées auprès de tous les collégiens, les lycéens et les étudiants du pays. Ces derniers avaient été les plus tardivement concernés par les précédentes phases.

• Une campagne de rappel «dès la rentrée» pour les catégories vaccinées début 2021

Les premières catégories de la population à avoir bénéficié du vaccin, au début de l’année 2021, seront éligibles «dès la rentrée» à une campagne de rappel. Elle leur permettra de bénéficier d’une nouvelle injection «selon le même système et dans les mêmes conditions que la ou les premières».

• Renforcement des contrôles aux frontières, isolement contraint des voyageurs non vaccinés

Les personnes provenant de pays «à risque» seront soumises à des contrôles renforcés, a indiqué Emmanuel Macron. Un isolement contraint sera également imposé à tous les voyageurs non vaccinés à compter du 21 juillet.