Covid-19 : Une légère baisse encourageante du nombre de cas actifs enregistrée en partie française

Pour la semaine du 8 au 14 mars (semaine 10) données arrêtées le 16 mars, on dénombre 21 nouveaux cas sur le territoire de Saint-Martin contre 28 la semaine d’avant. En prenant en compte les données consolidées des semaines précédentes, cela porte à 1 619 le nombre de cas cumulés de coronavirus confirmés sur le territoire.

Du 8 au 14 mars, 8 nouveaux cas de variant 20I/501Y.V1 (variant anglais) du SARSCoV2 ont été détectés à Saint-Martin ce qui représente 38% des nouvelles contaminations. Depuis le lundi 15 mars (semaine 11 en cours), 4 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés sur 224 analyses effectuées.

Au 17 mars, 1 patient confirmé Covid est hospitalisé dans le service de médecine de l’hôpital Louis-Constant Fleming. Deux évacuations sanitaires de patients COVID ont été réalisées, vers la Guadeloupe, en service de réanimation entre le 8 et le 14 mars.

Poursuivre les efforts collectifs…

Les indicateurs épidémiologiques montrent une légère baisse du nombre de cas, mais confirment néanmoins que le virus continue de circuler activement sur le territoire.

• Le taux d’incidence hebdomadaire encore supérieur au seuil d’alerte est en baisse par rapport à la semaine dernière et s’établit à 59/100 000 habitants du 8 au 14 mars contre 78/100 000 habitants la semaine précédente.

• Le taux de positivité hebdomadaire, de 2,9%, est aussi en diminution par rapport à la semaine dernière, (contre 3,9% la semaine d’avant) et reste inférieur au seuil de vigilance.

Au 16 mars, il n’y a pas de cluster actif sur le territoire.

Le drive installé à Marigot (derrière le Mac Donald) reste ouvert du lundi au vendredi, de 7h à 11h. Il donne priorité aux cas contact ainsi qu’aux personnes devant se faire hospitaliser à Saint-Martin ou ailleurs.

• Le drive porté par la croix rouge, accessible à Hope Estate, est réservé aux voyageurs et aux touristes hébergés côté français. Il propose des tests PCR le matin, de 8h à 11h puis des tests antigéniques à partir de 11h30 jusqu’à 14H00 et le samedi de 8h à 12h pour les tests PCR et antigéniques.

La capacité de prélèvement de test PCR pour Saint-Martin, cette semaine, est de 150 par jour pour les deux drives (Marigot et Hope Estate).

Durant les fêtes de Pâques, l’institut Pasteur de Guadeloupe, qui traite les tests PCR réalisés à Saint-Martin, sera fermé le vendredi 2 avril (Vendredi Saint) ainsi que le dimanche 4 et lundi 5 (Dimanche et lundi de Pâques).

Le drive de Marigot (situé derrière Mac-Donald) ainsi que celui de la Croix Rouge (à Hope Estate) seront donc fermés vendredi, samedi, dimanche et lundi.

Chacun est appelé à s’organiser en conséquence. Les cas contact et/ou les personnes devant être hospitalisées sont invités à se rapprocher du Laboratoire Bio Pôle Antilles au 05 90 77 68 88.