Covid-19 : Une diminution des contaminations constatée à Saint-Martin avec 68 nouveaux cas recensés contre 108 la semaine précédente

Pour la semaine du 1 au 7 février dernier, on dénombre 68 nouveaux cas sur le territoire de Saint-Martin contre 108 la semaine précédente, dont 31 résidents permanents saint-martinois. Ce qui porte actuellement à 184 le nombre de cas actifs déclarés en partie française.

L’hôpital Louis-Constant Fleming reste toujours mobilisé pour la gestion de la crise. Au 9 février, 4 patients confirmés Covid sont hospitalisés dans le service de médecine de l’établissement.

Une légère diminution est constatée cette semaine. Malgré tout le virus circule toujours activement sur le territoire.

Le taux d’incidence hebdomadaire est toujours supérieur au seuil d’alerte malgré un taux inférieur à la semaine précédente à 190/100 000 habitants contre 302/100 000 habitants en semaine 4.

Le taux de positivité hebdomadaire est en diminution par rapport à la semaine dernière et à la limite du seuil de vigilance. Il est désormais de 5,0% contre 7,8% en semaine 4 (25 au 31 janvier).

Tous ces indicateurs confirment néanmoins une circulation toujours active du virus sur le territoire. Il faut donc maintenir un haut niveau de vigilance, sachant que cette semaine les classes d’âge chez qui le taux est le plus élevé sont les 45-64 ans et les plus de 65 ans avec un taux de 480/100 000 habitants (du 25 au 31 janvier).

Au 9 février, aucun nouveau cluster n’a été signalé sur les 7 derniers jours. Toutefois, il reste toujours 3 clusters en cours d’investigation, 2 concernent un établissement de santé (de criticité modérée avec 5 cas), et un en milieu scolaire (de criticité limitée avec 11 cas). _AF