Covid-19 / Un nouveau cas positif confirmé en partie hollandaise

Selon leur dernier bulletin sanitaire, les autorités de Sint Maarten ont confirmé le 1er juillet un nouveau cas positif ce qui porte à 78 le nombre total de cas confirmés en partie hollandaise. Toutefois, il ne compte aucun cas actif sur le territoire.

Le gouvernement a aussi indiqué qu’une personne avait été admise à l’hôpital pour des raisons non liées au Covid-19 en vue d’un transfert médical. Elle a tout de même été testée comme le veut la procédure et les résultats sont revenus positifs. Un second test a été réalisé et s’est lui révélé négatif. Aussi la personne -a-t-elle pu être évacuée vers Curaçao.

A ce jour, 523 tests ont été réalisés en partie hollandaise et 851 en partie française.

Il y a un seul cas actif à ce jour, il est recensé en partie française.