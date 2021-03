Covid-19 : Un couvre-feu instauré en Martinique pour freiner la circulation du virus

Les indicateurs de la Covid-19 sont en nette augmentation en Martinique. Les seuils d’alerte ont été dépassés.

Afin de freiner la circulation du virus, le préfet de la Martinique a pris la décision d’instaurer un couvre-feu de 22h00 à 5h00 dès ce vendredi 26 mars pour une durée de 3 semaines.

L’objectif de ce couvre-feu est de limiter les rassemblements durant lesquels les mesures barrières sont moins bien appliquées et où le virus circule rapidement tout en limitant l’impact sur l’économie déjà mise à rude épreuve par l’épidémie. Les sorties et déplacements sans attestations dérogatoires seront interdits de 22h00 à 5h00, sous peine d’une amende de 135 € et jusqu’à 3750 € en cas de récidive.

Les établissements autorisés à ouvrir ne pourront plus accueillir de public après 22 heures.